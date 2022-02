Destaques 02/02/2022 06:40 Redação I Nativa News Carreta carregada com soja tomba em ponte de madeira na zona rural de Alta Floresta Foto: Divulgação O acidente foi registrado no final da manhã desta terça-feira (01) próximo à comunidade Nova Alvorada, zona rural de Alta Floresta. Apenas danos materiais e escoriações no condutor da carreta, que tombou ao transpor uma ponte de madeira.

Conforme registro de atendimento do Corpo de Bombeiros, ao chegar no local, cerca de 33 quilômetros do núcleo urbano do município, encontraram o condutor sentado em uma cadeira, apresentava escoriações na face e braço esquerdo, queixava‐se de vertigem e dores nas pernas.

A carreta tipo LS estava carregada de soja, ao transpor a ponte, parte da carroceria acabou saindo do trilho da ponte, que quebrou com o peso, provocando o tombamento. Terceiros que passavam no local ajudaram o condutor sair do interior da cabine. O homem foi levado até o Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin onde ficou sob cuidados médicos.

