Destaques 02/02/2022 10:04 Assessoria | PMAF Prefeitura de Alta Floresta realiza campanha “Absorvente Afeto” para minimizar a pobreza menstrual no município Foto: Carlos Costa/CMC A campanha “Absorvente Afeto", que traz como slogan “seja abas nessa correnteza, doe absorventes!” será lançada nesta segunda-feira (31) em Alta Floresta. Os itens arrecadados serão entregues para mulheres em situação de vulnerabilidade social cadastradas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras). A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania de Alta Floresta inicia uma campanha pela dignidade feminina, em que coleta absorventes descartáveis para distribuição a mulheres atendidas pela rede. O objetivo da campanha, que foi idealizada pela coordenadora do CRAS Alessandra Peres, é combater a pobreza menstrual, que afeta mulheres e meninas, que deixam de realizar atividades como ir à escola, por não terem acesso a itens básicos de higiene durante a menstruação. De acordo com o relatório “Pobreza Menstrual no Brasil”, desenvolvido pelo Unicef no ano de 2021, 4 milhões de meninas vivem nesta situação. Em Alta Floresta, estima-se que pouco mais de 1.000 mulheres e meninas serão atendidas com a campanha, que começa nesta segunda, 31 de janeiro e se encerra em 25 de fevereiro de 2022. Os pontos de coleta são as unidades de Centro de Referência de Assistência Social – Cras Conviver na Avenida Bom Pastor e Cras Casa da Família, atendendo no Centro de Convivência do Idoso, ao lado do Ginásio de Esportes. A entrega dos itens arrecadados está prevista para a programação da semana da mulher, início de março.

