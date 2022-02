No começo de janeiro foi autorizado pela Petrobras um aumento de quase 5% no valor cobrado pela gasolina nas refinarias. Para o Sindicato Varejista de Derivados de Petróleo (SindiPetróleo), essa alta variação é reflexo das exportações, uma vez que o combustível exportado é mais caro do que o praticado no mercado interno.

Segundo especialistas do SindiPetróleo, não há nenhuma previsão de redução nos preços da gasolina nos próximos meses. O preço também está atrelado ao mercado exterior desde 2016, com a adoção da política de paridade internacional, variando o preço da gasolina no mercado interno com o que é adotado no comércio externo.

A formação do preço dos combustíveis é composta pelo preço exercido pela Petrobras nas refinarias, mais tributos federais (PIS/Pasep, Cofins e Cide) e estadual (ICMS), além do custo de distribuição e revenda. Além disso, o preço do dólar, incerteza política, preço do petróleo no mercado internacional e a política de preços da Petrobras têm influência crescente no valor sentido pelo consumidor na hora de abastecer o carro.

Há ainda o custo do etanol anidro na gasolina, e o diesel tem a incidência do biodiesel. As variações de todos esses itens são o que determina o quanto o combustível vai custar nas bombas.