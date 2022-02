Destaques 02/02/2022 17:46 Estadão Mato Grosso Princesinha Macabra que teria mandado matar jovem em Lucas é presa pela polícia Foragida há uma semana após ser apontada como uma das envolvidas na decapitação de um jovem em Lucas do Rio Verde (332 km de Cuiabá), Emanuely Souza, de 22 anos, a “Princesinha Macabra” foi detida no final da tarde desta quarta-feira, 2 de fevereiro. Após a identidade dela ser divulgada no início desta semana, desde as primeiras horas desta quarta-feira, 2 de fevereiro, outro vídeo está repercutindo e ganhado cada vez mais os meios digitais. Mais informações em instante

