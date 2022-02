Destaques 03/02/2022 05:51 Homem é executado a tiros dentro de hotel em Alta Floresta O crime foi registrado por volta das 22h no quarto do hotel onde a vítima estava hospedado, na noite desta quarta-feira (02). Paulo Cardoso dos Santos Freitas foi alvejado com vários disparos de arma de fogo e foi a óbito no local. Polícia Militar e Polícia Judiciária Civil trabalham no caso.

A vítima estava hospedada no quarto 201 do Hotel Esplanada, três homens adentraram indo direto ao quarto quando foram ouvidos os disparos. O estabelecimento fica na área central do município, rondas foram iniciadas pela Polícia Militar para localizar os suspeitos, Perícia Oficial e Identificação Técnica - Politec, esteve no local para os devidos procedimentos.

Paulo Cardoso dos Santos Freitas de 50 anos é acusado, chegou a ser preso na ocasião, do crime de homicídio registrado em 16 de março de 2020, em frente ao clube Chora Viola, que vitimou Rosilene Nilson da Conceição de 26 anos. Neste caso a vítima estava sentada em frente ao estabelecimento, que já havia fechado por volta de 01h, com algumas pessoas quando o suspeito se aproximou e efetuou alguns disparos. LEIA MAIS: Tribunal concede habeas corpus a acusado de matar mulher que estava sentada na calçada de um estabelecimento Câmeras de segurança registraram toda a ação. Paulinho como era conhecido, foi preso por volta das 03h na mesma madrugada. Paulinho era garimpeiro e segundo informações repassadas a redação do site Nativa News, estava em Alta Floresta procurando pelo filho. O caso foi registrado e segue sendo investigado.

