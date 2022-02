Destaques 03/02/2022 10:47 José Vieira do Nascimento - Jornal MT Norte Restauração da MT 208 entre Alta Floresta e Nova Monte Verde é iniciada; prefeitos destacam parceria do governo Jornal MT Norte O governo estadual autorizou e iniciou a recuperação da rodovia MT-208, entre Alta Floresta e Nova Monte Verde. O trecho se encontra em situação precária devido a grande quantidade de buracos na pista. A empreiteira Agrimat Engenharia é a responsável pela execução do serviço. Representantes políticos dos municípios da região vinham conversando com o governador Mauro Mendes sobre a necessidade de recuperar a rodovia, que é a mais importante via de escoamento da produção de grãos, madeira e carne, dos municípios de Apiacás, Nova Bandeirantes e Nova Monte Verde. Os prefeitos elogiaram a inciativa do governador em ordenar o início da recuperação na MT 208 e reconhecem que o governo estadual, tem dado atenção especial aos 6 municípios da região de Alta Floresta. O prefeito de Apiacás, Júlio César dos Santos (MDB) enaltece a atenção que o governador Mauro Mendes tem dado para os municípios e disse que a demora no início da realização da recuperação, foi devido a questões contratuais com a empreiteira. “Tenho informações da empreiteira, que será concluído o tapa buraco na rodovia e o projeto de recapeamento já está pronto. O serviço não havia começado porque o contrato da empreiteira estava vencido, mas o novo já está pronto", disse. Conforme Júlio César, o governo é grande parceiro dos prefeitos e vem fazendo a diferença na região. "Temos que reconhecer isto!”, disse. O grande problema da rodovia MT 208, neste trecho entre Alta Floresta e os municípios de Nova Monte Verde, Bandeirantes e Apiacás, é os caminhões que transportam cargas de madeira muito pesadas, aliado ao período de muitas chuvas. “Essas situações prejudicam a estrada. Mas desde o início o governo vem explicando os motivos de ainda não ter sido feito, que estava renovando o contrato com a empresa. Nós cobramos e vamos continuar cobrando, mas o governador vem nos atendendo da melhor forma possível”, acentua Júlio. O prefeito Ademilson Marino (PP), de Nova Monte Verde, acredita que em breve o problema da MT 208 estará resolvido. “Estamos tendo um pouco de dificuldade na MT 208, devido também ao fluxo de caminhões pesados. Mas acredito que em curto prazo o governo estará solucionando este problema”, disse. O vereador Chico Sevallos (MDB) de Nova Monte Verde [que está em seu terceiro mandato] reconhece o bom trabalho que o governo estadual tem feito para o município de Nova Monte Verde. “Fizemos vários ofícios para o prefeito cobrando a recuperação da rodovia e ele encaminhou para a Sinfra. O governo tem atendido bem Nova Monte Verde e feito muito para o município, liberando recursos para fazer asfalto na cidade e maquinários e tem nos atendido muito bem", observa o vereador. "Mas ocorre que esta estrada, MT-208, é uma rodovia de ligação de Alta Floresta aos municípios de Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes, facilita o acesso à Apiacás e segue para Aripuanã, Colniza, Cotriguaçú e várias outras cidades. Pedimos agilidade ao governo nesta recuperação. Além do deslocamento da população, há também a safra de grãos. Portanto, o governador precisa dar uma atenção especial”, comenta o vereador. Tráfego na rodovia está difícil devido aos buracos, mas restauração é iniciada e, após o tapa buraco, será feito o recapeamento do asfalto Para ele, a recuperação deveria ser feita primeiro nos pontos mais críticos e em ritmo acelerado. “Eu falei para o prefeito pedir a Sinfra que faça primeiro os pontos onde a estrada está mais ruim. Sugeri ao presidente da Câmara, para fazermos um ofício assinado por todos vereadores e encaminhar ao governo, reforçando o pedido de melhorias na MT 208”, enfatiza Chico.

Voltar + Destaques