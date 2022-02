Destaques 04/02/2022 07:57 Idoso de 85 anos é agredido pelo próprio filho em Alta Floresta Foto: Arquivo DC A Polícia Militar foi acionada via 190 informada de que um idoso havia sido agredido pelo próprio filho, de 47 anos. Caso registrado na tarde desta quinta-feira (03) no setor de chácaras, Vila Rural 1, zona urbana de Alta Floresta. O homem foi detido pelas agressões contra o pai.

Conforme registro da PM, a vítima de 85 anos, o suspeito e a testemunha residem na mesma chácara, porém em casas separadas. Segundo relatos da testemunha, o suspeito saiu no dia anterior pela manhã e que retornou somente por volta das 06h30. O idoso relatou que foi conversar com o suspeito sobre assuntos particulares e em determinado momento o suspeito desferiu várias palavras de baixo calão contra a vítima, e alguns empurrões. Ainda conforme relatos para a polícia, a testemunha ao perceber que suspeito e vítima estavam discutindo, foi verificar o que estava acontecendo, e retirou a vítima da casa do suspeito, e entrou em contato com a Polícia Militar.

Diante do fato, o boletim de ocorrências foi confeccionado, e o suspeito encaminhado até Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências que o caso requer.

Voltar + Destaques