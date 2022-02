Destaques 04/02/2022 08:43 Assessoria de Comunicação Alta Floresta: Câmara rejeita requerimento de vereador pedindo relatório de gastos públicos na Casa de Apoio de Cuiabá Após várias denúncias envolvendo vereadores, inclusive com vídeos de servidores, e diversas cobranças da população de Alta Floresta sobre o posicionamento dos vereadores a respeito, o vereador Adelson Servidor na tentativa de dar uma explicação para a população, apresentou na primeira sessão ordinária da Câmara Municipal o requerimento 004/2022. No requerimento o vereador Adelson requer, que seja oficiado o Prefeito Municipal de Alta Floresta, Sr. Valdemar Gamba (Chico Gamba), a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Assistência Social, para que através do órgão competente encaminhe para apreciação desta Casa de Leis, relatório de gastos da Casa de Apoio em Cuiabá de janeiro de 2017 a dezembro de 2021, devendo constar: quantidade de cada item comprado com cópia assinada de recebimento, quantidade de alimentos e discriminação de cada produto, quantidade de materiais de limpeza, contendo a discriminação de cada produto e relação completa dos gastos mensais, número de pessoas atendidas no mês. O vereador disse que ficou surpreso com a rejeição de seu requerimento. “A população de Alta Floresta está cobrando um posicionamento da câmara municipal, houve denúncias graves e na tentativa de saber o que realmente acontece ou aconteceu, apresentei este requerimento que foi rejeitado pela Câmara Municipal”, disse o vereador. Para Adelson, é através de requerimentos que o vereador tem como fiscalizar as possíveis irregularidades do executivo e os órgãos públicos. “A Casa de Apoio é mantida pela prefeitura municipal, o dinheiro que é gasto lá pertence ao povo de Alta Floresta, nós vereadores temos a obrigação de dar as respostas que a população cobra de nós, mas fica difícil quando temos os nossos requerimentos rejeitados”, complementa. Votaram contrários ao requerimento os vereadores Leonice Klaus, Francisco Ailton dos Santos, Bernardo Patricio, Reginaldo Luiz da Silva (Naldo da Pista) e Claudinei de Souza Jesus Votaram a favor os vereadores Douglas Pereira Teixeira de Carvalho, Francisca Ilmarli Teixeira, Darli Luciano da Silva e Marcons Menin.

