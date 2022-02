Assinado nesta sexta-feira (04), o decreto de nº 028/2022 considera orientações da Nota Técnica nº 002 da Secretaria Municipal de Saúde, com orientações para aplicação de medidas restritivas a circulação e aglomeração para prevenção dos riscos de disseminação.



O novo texto traz a restrição de circulação de pessoas por um curto período de tempo, entre às 03h30m até as 05h00m. Autoriza o funcionamento das atividades comerciais e de prestação de serviços de segunda-feira a domingo, entre às 05h00m e 03h00m, inclusive para atividades delivery.



Libera a realização das aulas presenciais no âmbito da rede pública municipal e particular, adotando-se as medidas de biossegurança e apresentação de plano de contingência na Secretaria de Saúde Municipal.

Atividades religiosas, bares, lanchonetes, restaurantes e congêneres, deverão adotar protocolo de contingencia limitado a 50% da capacidade do local com as medidas sanitárias cabíveis.



Em supermercados, mercados, distribuidoras, conveniências e congêneres, fica vedado o consumo de bebidas alcoólicas no local, salvo se houver espaço apropriado (mesas e cadeiras), sempre obedecendo os protocolos de saúde.



Entre as medidas aguardadas, está o afrouxamento das regras para as atividades das Casas de shows, espetáculos, boates, shows e congêneres, os eventos de qualquer natureza realizados em buffets e/ou espaços de locação e congêneres, deverão seguir os protocolos de contingência com a limitação de 50% da capacidade do local.



Por outro lado, para as festas, mesmo que familiares, deverá ser apresentado um plano de contingência à secretaria municipal de saúde, com antecedência mínima de 72 horas. A mesma orientação é aplicada para ambientes fechados como academias, cinemas, museus e teatros.



Ainda é facultado aos proprietários e/ou responsáveis, em todos os casos, a exigência do comprovante de vacinação, devendo todos seguir com a verificação de temperatura, devendo ser barrada a entrada de pessoas com temperatura superior a 37,2 e orientada a procurar a unidade de síndromes gripais.



Mesmo diante as medidas do novo decreto, um grupo formado por “comerciantes noturnos” se organiza para manifestações na Casa Legislativa na próxima terça-feira (08), reivindicando os diretos de trabalho que são os principais prejudicados com as medidas de contenção da pandemia de covid-19.