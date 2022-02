A Prefeitura de Alta Floresta, através da Secretaria de Educação informa a todos os munícipes que a estará voltando as aulas da rede municipal dia 14 de fevereiro. Para essa volta as aulas, foi realizado um planejamento juntamente com a Diretoria Regional de Educação Estadual, bem como capacitações com os profissionais.

Importante ressaltar que as aulas serão presenciais e será seguida todas as normas de biossegurança para evitar a contaminação da Covid-19. Para maiores informações, entre em contato com a Secretaria de Educação através do telefone 66 3903 1059.