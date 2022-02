Moradores de Alta Floresta, reclamam que não estão recebendo as faturas de água e que os funcionários da Companhia de Águas de Alta Floresta estão realizando as leituras mensais dos hidrômetros. Segundo a população, que mora no Jardim Araras e Boa Nova 1, 2 e 3, as contas não estão chegando.

"A minha preocupação é pagar multa e acumular faturas para pagar (...) também sei que a gente já paga pelo serviço de receber o talão em casa, e isso não aconteceu", reclama a dona de casa, Rosameire.

Outros moradores reclamam que, a leitura dos hidrômetros, a companhia continua fazendo cálculo do valor da fatura do consumo. Entretanto, de acordo com os usuários, o funcionário informou que a máquina de impressão estava com problema e que por este motivo só estaria fazendo a leitura.

O que diz a Companhia

A Águas Alta Floresta informou que, a respeito do atraso nas entregas das faturas, houve alguns afastamentos na equipe de leitura em razão da COVID e do H2n2 por este motivo ocorreu o atraso. Segundo a companhia ainda, será realizado uma força tarefa para gerar as faturas pendentes.