Destaques 05/02/2022 08:35 Redação I Nativa News Vereador Luciano protocola denúncia no MP sobre a falta de manutenção nas MTs 208 e 320 Foto: Divulgação As condições de trafegabilidade nas rodovias estaduais MT's 208 e 320 são mais uma vez reclamadas e denunciadas junto ao Ministério Público Estadual em Alta Floresta. Os trechos sob cuidados da concessionária Via Brasil estão deixando a desejar aos condutores de veículos usuários das vias. Foi protocolado pelo vereador de Alta Floresta, Luciano Silva, um pedido junto ao MP direcionado ao promotor de justiça, Daniel Cardoso de Lima, onde relata com fotos e vídeos a falta de manutenção presenciada nos últimos dias 26 de janeiro e 01 de fevereiro. No documento o edil aponta já haver conhecimento do promotor quanto a situação, mencionado reuniões realizadas inclusive com a presença do Deputado Estadual Faissal Kallil. "Dessa forma, venho novamente expor fatos novos por acreditar no empenho do Ministério Público em defesa da legalidade no que tange a aplicação dos recursos públicos e privados, atuando como sempre como Custus Legis, o guardião da lei!", diz trecho do documento. Com imagens anexas, o documento relata o valor de custo das praças de pedágio (R$ 9,40), expondo uma situação pontual na MT 208, cerca de 300 metros antes da entrada principal do Município de Carlinda, onde a empresa estava dando manutenção no pavimento, classificando o trecho como "um dos piores da rodovia por sinal." A cobrança do vereador se aplica a manutenção devida e adequada das vias, onde existem trechos com buracos, sendo necessárias manobras em ziguezague para transpor os buracos, colocando assim em risco todos que transitam.

