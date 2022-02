Destaques 05/02/2022 10:10 MT Esporte Problemas de saúde leva Secretário de Esportes de Alta Floresta a pedir exoneração Foto: MT Esporte O Secretário Municipal de Esportes e Lazer de Alta Floresta, Valdines Antônio Martins Rojas, mais conhecido como “Nei”, pediu exoneração do cargo na última quinta-feira (4). Segundo o prefeito de Alta Floresta, Valdemar Gamba, a saída da pasta se deve a problemas de saúde na família e teria partido do próprio secretário. De acordo com o chefe do executivo ainda, quem assume a pasta interinamente é o Educador Físico Pedro Salustiano, que atuava como Coordenador Técnico da Semel. “Durante o afastamento do Nei, a Secretaria de Esportes não terá nomeações e ficará sem o titular da pasta, atuando apenas com a coordenação do interino, até que o Nei possa retornar ao cargo’, finalizou o Prefeito.

