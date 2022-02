Um vídeo foi gravado e viralizou nas redes sociais na tarde de sexta-feira (4), no setor D, região central de Alta Floresta. As imagens mostram dois jovens empurrando duas motocicletas com uma viatura da PM logo atrás. A ação policial foi registrada por populares, que viralizado nas redes demonstra a diversão com a “lição” que os motociclistas levavam “Olha ai à galera do parapapapa, rii, tatata. Ai beleza”.

De acordo com as informações da Policia Militar, a cena inusitada se tratava de uma apreensão de motocicletas irregulares após denúncias de populares de que os jovens estariam tentando esconder as motocicletas ao notarem a passagem da viatura.

Com as informações os policiais foram até o local e conseguiram identificar os jovens e as motocicletas. Os veículos estavam com as placas raspadas e sem documento, sendo apreendidos para as devidas providências.