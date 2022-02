Destaques 06/02/2022 06:43 Polícia investiga corpo encontrado às margens da vicinal de Alta Floresta Foto: André de Sousa/TV Nativa O caso foi denunciado de forma anônima via 190, na tarde deste sábado (05), relatando a existência de um corpo humano em avançado estado de decomposição às margens da estrada vicinal 1 Norte, próximo ao Aterro Seco do município de Alta Floresta.

No local a guarnição da Polícia Militar confirmou a denúncia, um corpo masculino estava caído em uma área próxima a margem da via, em uma moita. Perícia Oficial e Identificação Técnica - Politec, foi acionada e esteve no local.

O corpo foi levado ao IML em Alta Floresta, para identificação pessoal e da causa da morte.

