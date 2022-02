Destaques 06/02/2022 06:48 Redação I Nativa News Homens são mortos em confronto com a Força Tática em Colider Dois homens foram mortos em confronto com militares da Força Tática no final da tarde de ontem (05) no município de Colíder. A dupla ocupava um veiculo Gol quando foi abordada pelos militares, reagindo a abordagem acabaram abatidos. O local foi isolado, Perícia Oficial e Identificação Técnica - Politec acionada para identificação dos suspeitos.

O caso foi registrado por volta das 18h30 na zona rural de Colíder, próximo a comunidade Café Norte. A equipe de Força Tática fazia rondas na rodovia MT-320, ao abordar o veículo, que seguia com dois ocupantes, houve reação dos suspeitos, os militares revidaram com o uso de força letal.

A dupla acabou morrendo no local, de forma superficial, os militares da 21a CIA identificaram uma espingarda, munições e uma porção de substância análoga a maconha. Ambos ocupantes eram conhecidos do meio policial tanto de Colíder, quanto de Alta Floresta.

A dupla abatida seguiu para identificação.

