Destaques 06/02/2022 13:31 Redação I Nativa News Van escolar de Nova Santa Helena furtada em Colider é encontrada abandonada na MT-320 Foto: Divulgação O caso foi atendido e registrado por militares do 2º Pelotão de Policia Militar em Nova Canaã do Norte na tarde deste sábado (05), a van escolar foi encontrada abandonada na rodovia MT-320, no KM 180, entre os municípios de Nova Canaã do Norte e Carlinda. A polícia foi acionada pela concessionária Via Brasil, que informava que o veículo seguia sentido Canaã à Carlinda, trafegava de forma irregular e com algumas saídas de pista. Em checagem a placa, não foi constatado nenhuma queixa de roubo ou furto. Os militares então iniciaram contatos com os municípios da região, no intuito de descobrir de qual órgão pertencia a referida van escolar. Foi constatado então que o veículo havia sido furtado em uma oficina em Colíder, onde foi deixada por um Prestador de serviço da Prefeitura de Nova Santa Helena para manutenção na noite da última sexta-feira (04), de onde foi furtada. Informação extraoficial repassada a redação do site Nativa News, é que no final da manhã de ontem (05) o veículo foi avistado no acostamento da rodovia, um homem se apresentou como o condutor, dizia que havia parado por falta de combustível. Que seguiria até o município de Paranaíta, onde encontraria um amigo, médico que resolveria o seu problema. A fonte ainda relatou não prestar nenhum tipo de socorro por receio, pois o homem havia saído da região de plantação e apresentava sinais de confusão mental e odor etílico. O veículo foi removido da MT 320 para as providências cabíveis.

