Destaques 06/02/2022 13:38 Redação I Nativa News SUSPEITO PRESO: Jovem é esfaqueada após negar relação sexual em Nova Monte Verde Foto: Divulgação O caso foi comunicado à militares do 3º Pelotão de Polícia Militar em Nova Monte Verde por uma enfermeira plantonista do Hospital Municipal, informando uma jovem havia dado entrada com várias lesões de arma branca, com as vísceras expostas. O suspeito foi localizado e detido, enquanto tentava fuga ao município de Juara. No hospital a vítima relatou que foi vítima de uma tentativa de homicídio após negar sexo com um homem. Repassando informações sobre o suspeito, rondas foram realizadas, no local apontado pela jovem havia muito sangue e o veículo do suspeito. Em rondas cerca de 6km do local que a família repassou, foi avistado uma moto Pop e ao proceder a abordagem foi identificado o suspeito. Em entrevista no local o suspeito confessou o fato e disse que iria fugir para a cidade de Juara, foi então dado voz de prisão ao suspeito e conduzido para registro, sendo então encaminhado para Delegacia de Polícia Judiciária Civil para demais providencia que o caso requer. A jovem vítima dos golpes de arma branca recebeu os primeiros atendimentos e foi conduzida ao Hospital Regional Albert Sabin em Alta Floresta.

Voltar + Destaques