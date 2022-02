Destaques 07/02/2022 07:06 Redação I Nativa News Polícia identifica um dos suspeitos mortos em confronto com a Força Tática na MT-320 Reprodução Um dos suspeitos morto em confronto com militares da Força Tática no final da tarde de sábado (05) no município de Colíder foi identificado como Júlio César dos Santos, 18 anos, natural de Alta Floresta. Ainda não foi divulgada a identidade do segundo envolvido. Conforme Nativa News informou, o caso foi registrado na zona rural de Colíder, próximo a comunidade Café Norte. A equipe de Força Tática fazia rondas na rodovia MT-320, ao abordar o veículo, que seguia com dois ocupantes, houve reação dos suspeitos, os militares revidaram com o uso de força letal.

A dupla acabou morrendo no local, de forma superficial, os militares da 21a CIA identificaram uma espingarda, munições e uma porção de substância análoga a maconha. Ambos ocupantes eram conhecidos do meio policial tanto de Colíder, quanto de Alta Floresta.

