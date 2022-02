Destaques 07/02/2022 08:45 Redação I Nativa News Menor é atingido por disparo de arma de fogo em torneio de sinuca em Carlinda Foto: Reprodução O caso foi registrado neste domingo (06) após a Polícia Militar ser acionada por plantonista do Hospital Municipal que relatava a entrada de um adolescente com ferimento de arma de fogo. Os suspeitos não foram localizados.

Conforme informado pela PM, os disparos aconteceram em um estabelecimento onde era realizado um torneio de sinuca. Em determinado momento dois homens passaram em uma motocicleta Titan, o garupa efetuou cerca de três disparos, em direção aleatória. Um dos disparos atingiu a perna direita, na altura do joelho, de um adolescente de 15 anos, que estava sentado em frente ao estacionamento.

O caso foi comunicado, rondas foram realizadas, porém os suspeitos não foram localizados.

