Destaques 07/02/2022 09:21 SES divulga resultado preliminar de Processo Seletivo para unidades hospitalares Primeiro Processo Seletivo Simplificado da SES em 2022 ofertou 2.354 mil vagas em 8 unidades hospitalares do Estado A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) divulgou o resultado preliminar do Processo Seletivo para a contratação de profissionais nos hospitais geridos pelo Governo de Mato Grosso. A classificação pode ser conferida em edição extra n° 2 do Diário Oficial de 4 de fevereiro, que circulou neste sábado (05.02). Até às 17h da próxima segunda-feira (07.02), será possível apresentar recursos aos resultados preliminares. O Edital de Homologação do resultado final será divulgado a partir do dia 11 de fevereiro. O primeiro Processo Seletivo Simplificado da SES em 2022 ofertou 2.354 mil vagas em 8 unidades hospitalares do Estado. Integram o processo seletivo o Hospital Estadual Santa Casa, Hospital Metropolitano e os Hospitais Regionais de Alta Floresta, Colíder, Rondonópolis, Cáceres, Sinop e Sorriso. Dentre os perfis estão: médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, biomédicos, maqueiros, administradores, contadores, engenheiros, arquitetos e outros. A carga horária varia entre 20 e 40 horas, já a remuneração varia entre R$ 1,3 mil e R$ 7 mil. A seleção dos candidatos destina-se ao preenchimento de vagas e Formação de Cadastro de Reserva.

