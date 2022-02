As aulas da rede estadual de ensino foram iniciadas nesta segunda-feira (07.02), no formato 100% presencial, em cerca de 700 escolas localizadas nos 141 municípios de Mato Grosso. Para garantir um retorno seguro, a Secretaria Estadual de Educação (Seduc) reforçou todas as medidas de biossegurança para evitar o contágio da Covid-19, da gripe influenza H3N2, e da variante Ômicron.

O número de estudantes matriculados até o dia 4 de janeiro é de 328.452 mil, no total de 703 escolas estaduais.

“Estamos muito animados, é um desafio muito grande por conta da pandemia para fazermos toda a recomposição da aprendizagem dos nossos estudantes, recuperar o vínculo das nossas crianças, dos nossos jovens com nossas escolas. Temos novidades com a implantação do sistema estruturado de ensino, em parceria com a fundação Getúlio Vargas, material complementar, língua inglesa para o ensino médio e fundamental, kit escolar e uniforme completo”, destacou o secretário estadual de Educação, Alan Porto.

O secretário acrescentou ainda que os protocolos de segurança estão sendo rigorosamente seguidos e que ainda há vagas para matrículas em escolas do Estado.

“Temos vagas ainda, então, chamo a atenção dos pais e dos responsáveis que ainda não matricularam os seus filhos. A nossa equipe está fazendo a busca ativa dos estudantes e trabalhando para que seja um ano muito produtivo na educação, e não queremos deixar nenhum estudante mato-grossense para trás. As nossas escolas estão preparadas, destinamos mais de R$ 40 milhões para a manutenção preventiva e aquisição dos equipamentos para cumprir as medidas de biossegurança, tanto na acolhida como no dia a dia em sala de aula”, concluiu o secretário.

Medidas de biossegurança

O uso da máscara facial continua obrigatório em todo o Estado de Mato Grosso, assim como disponibilização de álcool gel e sanitização frequente das escolas. O plano de contingência mantém o afastamento do profissional de educação e estudantes que testarem positivo para a Covid-19, pelo período indicado pelo profissional da saúde.

A aferição de temperatura dos estudantes também continuará obrigatória na entrada da escola, não podendo assistir aulas quem apresentar febre ou sintomas gripais.

Monitoramento de profissionais e alunos

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) desenvolveu um sistema de notificação dos casos suspeitos ou confirmados para uso da comunidade escolar, no âmbito da Seduc. As informações no sistema são inseridas pela unidade escolar. O monitoramento do sistema é realizado tanto da SES, quanto pela Secretaria Adjunta de Gestão Regional (SAGR) e Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas (SAGP), ambas da Seduc.

As escolas, diariamente, precisam fazer um check list de acompanhamento dos alunos e profissionais onde possa ser identificado qualquer sintoma da Covid-19, desencadeando alerta para a central de monitoramento. De acordo com a Nota técnica conjunta elaborada pela Seduc-MT e SES, devem evitar participar das atividades presenciais:

• Aqueles que apresentem algum sintoma relacionado à Síndrome Gripal (SG);

• Quem estiver com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois sinais e sintomas: febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos;

• Em crianças, além dos itens anteriores, considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico;

• Quem tiver sintoma de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), que compreende: dispneia/desconforto respiratório ou pressão ou dor persistente no tórax ou saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente ou coloração azulada (cianose) dos lábios ou rosto;

• Profissionais e alunos que estiveram em contato no ambiente familiar ou fora do ambiente escolar com alguém comprovadamente transmissor da Covid-19 ou está convivendo com um familiar com sintomas da doença.

Isolamento

No caso de um aluno testar positivo para a Covid-19 ou apresentar sintomas da doença os pais e as escolas serão orientados sobre não mandar para escola. Todas as unidades escolares serão orientadas a manterem uma sala de isolamento, onde o estudante permanecerá, caso necessite aguardar o pai ou responsável.