Destaques 07/02/2022 16:25 Redação I Nativa News Criminosos tentam furtar agência de cooperativa de créditos em Nova Bandeirantes Foto: Divulgação O caso foi notado na manhã desta segunda-feira (07), o gerente da unidade cooperativa e do município de Nova Bandeirantes acionou a Polícia Militar relatando a tentativa de invasão à agência. Imagens de circuito interno registraram três suspeitos na tentativa e deve auxiliar nas investigações.

Conforme registro da PM, o gerente da Cooperativa informou que tentaram furtar a agência ainda no domingo (06), fato percebido por volta das 08h na manhã de hoje. Foi observado que no muro aos fundos da agência havia um buraco utilizado para a entrada ao pátio da agência, ao lado do prédio havia uma escada que dava acesso ao teto, próximo a escada foi encontrado um alicate e no teto havia uma chave de fenda grande.

Suspeita-se que a tentativa de invasão estava programada para a sala do cofre, os suspeitos fizeram um corte de aproximadamente um metro quadrado na folha de zinco do teto, mas erraram e acabaram tendo acesso a uma outra sala. Uma manta térmica foi utilizada para inibir o disparo do sensor.

A ação foi registrada, o caso segue sendo investigado. Não foi informado se algo foi levado do interior da agência.

