As vendas no varejo do país em dezembro tiveram uma variação levemente negativa de 0,1% em relação a novembro, com ajuste sazonal, de acordo com dados apresentados pelo IBGE nesta quarta. No acumulado de 2021, o comércio varejista cresceu 1,4% em relação a 2020, ficando próximo dos índices registrados nos dois anos anteriores.

Ainda de acordo com o IBGE, o ano de 2021 também ficou marcado por um segundo semestre ruim para o varejo, anulando os ganhos do primeiro semestre. Houve um crescimento de 6,7% no primeiro semestre e queda de 3% no segundo. Um comportamento inverso de 2020, quando, naquele primeiro ano da pandemia, houve uma queda no primeiro semestre e recuperação no segundo.

Os setores que apresentaram crescimento em 2021 foram os de artigos de vestuário, crescimento de 13,8%; artigos de uso pessoal, que cresceu 12,7%; além de medicamentos e cosméticos, que cresceram 9,8%. Por outro lado, os setores que apresentaram queda foram os livros jornais e revistas, que variou negativamente em 16,9%; móveis e eletrodomésticos, que caiu 7%; além do setor de hipermercados e supermercados que caíram 2,6%.