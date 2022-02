Economia 16/02/2022 18:17 Lázaro Thor Borges - Olhar Direto Mato Grosso registra maior arrecadação da história em 2021 com R$ 21 bilhões em impostos - Foto por: Haillyn Heiviny | Secom MT O governo de Mato Grosso registrou em 2021 a maior arrecadação de tributos estaduais da história, de acordo com levantamento feito pela reportagem com dados do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), ligado ao Ministério da Economia. Em 2021, o estado arrecadou R$ 21,4 bilhões em tributos estaduais, o que representou o maior valor arrecadado desde 1998, ano do último dado gerado pelo Confaz. O volume arrecadado em 2021 é muito superior ao ano de 2020, quando o fisco estadual já havia registrado ótimo desempenho ao fechar o ano com R$ 15,5 bilhões arrecadados. A variação da arrecadação nos dois anos de pandemia chegou a 38%. Apenas de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) o governo estadual arrecadou R$ 18,6 bilhões, o que representou uma elevação de 45,5% a mais em relação a 2020, quando o ICMS arrecadado alcançou o volume de R$ 12,8 bilhões. O economista Vivaldo Lopes, que monitora o desempenho da arrecadação do estado e a distribuição da cota parte de 25% do ICMS, lembrou que o estado teve a maior arrecadação entre os 27 estados da federação. “Os dados do Confaz confirmam o que já constatamos na Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM): Mato Grosso bateu todos os recordes de arrecadação da história do estado. O valor de R$21 bilhões é o total de tributos (ICMS, IPVA, ITCD, e taxas). O ICMS foi de R$18,8 bilhões. O aumento foi de 45,5% acima da inflação”, afirmou o economista. Os dados da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) demonstram divergência. A Secretaria aponta que a arrecadação do estado foi de R$19bilhões em 2021, cerca de R$2 bilhões a menos do que o valor apontado pelo Confaz. Os dados da Sefaz e do Confaz não apresentam informações sobre a arrecadação do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab), que tecnicamente não é considerado um imposto e sim uma contribuição realizada em troca de isenção de ICMS

