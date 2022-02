Economia 24/02/2022 10:42 a Energisa abre 120 vagas para Programa de Estágio em 15 áreas Inscrições vão até 9 de março. Uma oportunidade para estudantes em busca de experiência e aperfeiçoamento profissional A Energisa abriu as inscrições para vagas de estágio nos Estados em que atua. Os estudantes podem se cadastrar até o dia 9 de março pelo site Kenoby. São 120 vagas disponíveis para Mato Grosso e mais 10 Estados. Atualmente, a Energisa em Maro Grosso é a uma das empresas que mais emprega no Estado. Então, além da oportunidade de ter a primeira inserção no mercado de trabalho, os candidatos têm a possibilidade de serem contratados. Foi assim com a Daiana Rondon, de 26 anos, que ingressou como menor aprendiz em 2011, passou a ser estagiária em 2013 e, atualmente, é supervisora do Centro de Operações Integrado (COI) da Energisa em Mato Grosso. O setor faz o monitoramento do sistema elétrico em todo o Estado. Ao longo dos 10 anos de empresa, ela atuou em várias áreas e foi a primeira mulher e supervisora do COI. “Quando eu entrei no Centro de Operação pela primeira vez eu me encantei. Sabe quando te dá brilho nos olhos? Logo depois eu passei a fazer cursos para poder trabalhar. Tudo o que eu queria era trabalhar no COI”, comenta Daiana. Veja quais vagas estão disponíveis O programa de estágio tem duração de 12 meses, sendo possível renovação por mais 12. E os candidatos podem buscar uma oportunidade nas áreas de: Administração,

Ciências Contábeis,

Economia,

Estatística,

Psicologia,

Recursos Humanos,

Marketing e Comunicação,

Engenharia Elétrica,

Engenharia de Energia,

Engenharia Civil,

Engenharia de Automação,

Direito,

Tecnologia da Informação,

Sistemas de Redes e de Computadores,

Técnico em Eletrotécnica. A Energisa oferece remuneração compatível com o mercado, incluindo vale-transporte e seguro de vida. Os candidatos selecionados poderão atuar em vários departamentos da empresa. O processo de seleção será totalmente online.

