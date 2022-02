Economia 28/02/2022 06:35 Mais de 20 milhões de brasileiros têm valores a receber e você pode ser um deles Veja como fazer a consulta e o resgate dos valores pelo site do Banco Central. © José Cruz/Agência Brasil Cerca de 94,3 milhões de brasileiros e empresários já fizeram consultas para saber se possuem ou não valores a receber das instituições financeiras. Contudo, dentre esses que consultaram o site, apenas 20,2 milhões de pessoas físicas e 249,5 mil empresas possuem valores para serem resgatados. Esses dados foram divulgados pelo Banco Central no dia 18 de fevereiro de 2022. Veja como fazer a consulta Para fazer a consulta, é preciso seguir as seguintes instruções: Acesse o site do Valores a Receber;

Informe o CPF e data de nascimento, ou CNPJ e data de fundação da empresa;

Caso tenha valores a receber, o sistema indicará uma data para que você volte ao site e solicite o dinheiro disponível;

A data será gerada automaticamente pelo sistema. Calendário de devolução dos Valores a Receber Qualquer cidadão brasileiro ou empresa pode fazer a consulta por meio do site Valores a receber. O resgate do dinheiro será feito conforme as datas indicadas no cronograma, que tem como base a data de nascimento da pessoa ou data de criação da empresa. Veja o calendário: Data de nascimento -pessoa física / Data de criação da empresa Período de agendamento (consulta e resgate) Data de repescagem (para quem perder a data agendada) Antes de 1968 7 a 11 de março 12 de março Entre 1968 e 1983 14 a 18 de março 19 de março Após 1983 21 a 25 de março 26 de março Se o usuário esquecer o dia agendado, ele poderá participar da repescagem nos dias mencionados acima, entre 4h e 24h. Se ainda assim a data for esquecida, haverá uma outra oportunidade a partir de 28 de março. Feita a solicitação de saque, o banco poderá devolver o dinheiro por meio de Pix ou transferência bancária em até 12 dias úteis.

