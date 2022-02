Economia 28/02/2022 12:43 Gazeta Digital Mato-grossenses ganham prêmios em 4 jogos da loteria O fim de semana foi de sorte para vários mato-grossenses. Eles ganharam prêmios na Mega-Sena, Lotofácil, Quina e Dia de Sorte, todos com sorteio realizado no sábado (27). As tiragens foram feitas no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Um apostador Cuiabá ganhou R$53.045,63 no sorteio de Mega-Sena. Os números sorteados foram 15,40,44,45,47 e 51.

Ninguém acertou todos os números e prêmio principal está acumulado em R$ 57 milhões. Apostadores de Barra do Garças e Primavera do Leste ganharam R$1.559,98 cada um em sorteio da Lotofácil. Foram selecionados os números 01, 03,05,06, 11,12,14, 15,17,18,19,20,21,23 e 25.

Um jogador de Colíder ganhou sozinho R$7.802,50 na Quina. Os números foram 21,30,54,58 e 65. Moradores de Sorriso e Nova Mutum fizeram acertos no Dia de Sorte e vão receber R$1.606,60. Os números sorteados foram 06,13,22,24,26,29 e 30.

