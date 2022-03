Economia 01/03/2022 06:55 Gazeta Digital MT tem concursos com salários de até R$ 12,5 mil; confira vagas Mesmo durante a folia de momo, os intessandos podem se inscrever e conhecer concuros e processos seletivos abertos em vários municípios e em órgãos de públicos de Mato Grosso. As vagas são para todos os níveis de escolaridade e os salários chegam a R$ 12.488,23. Veja vagas: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso (CAU/MT) ( concurso) Escolaridade: superior e médio Cargo: Agente de Fiscalização (1) e Assistente Administrativo (1) Salário: R$ 2.850,09 a R$ 7.436,57 Inscrições: até 18 de março Site: Ibrasp Taxa: R$ 48,00 e R$ 127 Prefeitura de Nova Canaã do Norte (concurso) Escolaridade: superior Cargo: contador e analista tributário Salário: R$ 3.362,31 Inscrições: até 4 de março Site: Método Soluções Educacionais Taxa: R$ 120,00 Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) ( seletivo retificado) Escolaridade: superior completo Cargo: professor substituto Salário: R$ 2.236,32 a R$ 5.831,21. Inscrições: até 2 de março Site: IFMT Taxa: R$ 50 Prefeitura de Conquista D’Oeste (seletivo retificado) Escolaridade: fundamental e superior Cargo: Agente Epidemiológico (1); Agente de Saúde Ambiental (1); Trabalhador de Serviços Gerais (5); Professor Ensino Fundamental-( Braille) (1). Salário: R$ 1.212,00 a R$ 3.115,67 Inscrições: até 2 de março Site: W2 Consultores Taxa: não informada Prefeitura de Diamantino (seletivo) Escolaridade: todas Cargos: Agente Comunitário de Saúde; Agente de Saúde Ambiental (1); Motorista de Ambulância (1); Técnico em Laboratório (2); Fonoaudiólogo (1); Bioquímico (1); Enfermeiro; Técnico em Enfermagem; Dentista (1); Psicólogo (1); Auxiliar de Consultório Dentário; Assistente Social (1) Salário: R$ 1.565,24 a R$ 5.609,12 Inscrições: 11 a 21 de março Site: Método e Soluções Taxa: R$ 40,00 a R$ 80,00 Prefeitura de Paranaíta (seletivo) Escolaridade: todas Cargo: farmacêutico; Enfermeiro; Fonoaudiólogo e Técnico em Enfermagem; Operador de Retro Escavadeira (2) e Operador de Trator de Pneu (4) Salário: R$ 1.650,00 a R$ 6.938,13. Inscrições: até 7 de março Site: Prefeitura Municipal. Taxa: não informada Peixoto de Azevedo (seletivo) Escolaridade: todas Cargo: Secretaria Municipal de Educação e Cultura: Professor de I a IV - Anos Iniciais (32); Professor de Língua Portuguesa (1); Professor de Matemática (1); Professor de História; Professor de Geografia; Professor de Ciências; Professor de Educação Física; Professor de Língua Estrangeira; Professor de Ensino Infantil (7); TAE - Técnico Adm. Escolar (6); TDI - Técnico em Desenvolvimento Infantil (15); Professor Magistério (7). Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento: ASS Fiscal de Vigilância Sanitária - zona urbana (2); TS Técnico em Enfermagem - zona urbana; TS Técnico em Enfermagem - zona rural (7); TS Técnico em Laboratório de Análises Clínicas - zona urbana (3); TS Assistente Técnico Administrativo - zona urbana (2); AS Auxiliar de Consultório Odontológico Saúde Bucal - zona urbana (2); AS Auxiliar de Consultório Odontológico Saúde Bucal - zona rural (1); ES Odontólogo - zona urbana (4); ES Odontólogo - zona rural (1); ES Enfermeiro - zona urbana (2); ES Enfermeiro - zona rural (2) e ES Psicólogo - zona urbana (1). Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania: Assistente Social - Programas (2); Psicólogo - Programas (2) e Orientador Social - Programas (1). Salário: R$ 1.212,00 a R$ 3.865,73 Inscrições: até 18 de março Site: Método Soluções Taxa: R$ 30 a R$ 80 Prefeitura de Reserva do Cabaçal (seletivo) Escolaridade: todas Cargo: Eletricista em Man. de Rede Elétrica de Baixa e Alta Tenção (1); Agente Ecológico (1); Agente de Serviços Gerais Feminino (5); Agente de Serviços Gerais Masculino (3); Recepcionista (3); Merendeira (3); Agente Comunitário de Saúde (4); Pedreiro (1); Motorista Cat. D/E (8); Monitor de Programas Sociais (5); Monitor de Creche (6); Técnico de Enfermagem (2); Professor Graduado em Pedagogia (9); Bioquímico Farmacêutico (1); Psicólogo (2); Assistente Social (1); Fonoaudiólogo (1) e Auxiliar de Serviços Gerais (1). Salário: R$ 40,00 a R$ 100,00 Inscrições: até 4 de março Site: presencial Taxa: não informada Prefeitura de Sinop (seletivo) Escolaridade: superior Cargo: Médico - Clínico Geral Salário: R$ 12.488,23 Inscrições: até 9 de março Site: Prefeitura Taxa: não informada Prefeitura de Tesouro (seletivo) Escolaridade: superior Cargo: controlador interno (1); assistente social (1); psicólogo (1) Salário: R$ 3.366 a R$ 3.800 Inscrições: até 10 de março Site: Métodos e Soluções Taxa: R$ 120,00

