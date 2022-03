Economia 03/03/2022 06:12 R7 Receita libera hoje serviços do Imposto de Renda com conta gov.br São mais de 50 serviços, como o acesso a cópias de declaração, de recibo de entrega, de multa do IR, entre outros Todos os serviços relativos ao Imposto de Renda que a Receita Federal disponibiliza online estarão disponíveis a partir desta quinta-feira (3). Mas o acesso só é liberado aos cidadãos que possuem conta gov.br nos níveis ouro ou prata, que demandam mais autenticações, como reconhecimento facial e autorização via aplicativo. O período de entrega da declaração do IR 2022 começa na próxima segunda-feira, 7 de março, e vai até 29 de abril. A expectativa da Receita Federal é que 34,1 milhões de declarações sejam enviadas até o fim do prazo. A consulta para os serviços é feita via portal e-CAC, Centro Virtual de Atendimento, no site da Receita Federal. Todos os serviços do Imposto de Renda que estão dentro do e-CAC, que antes exigiam certificado digital ou tinham algumas restrições de acesso, a partir de hoje estarão disponíveis para quem tem conta gov.br no nível ouro ou prata. As contas gov.br do nível bronze não darão acesso a esses serviços. Segundo a Receita, a legislação não permite que esse tipo de conta tenha acesso a dados sigilosos. São mais de 50 serviços, como o acesso a cópias de declaração, de recibo de entrega de declaração, de multa do Imposto de Renda, visualização das cotas a pagar, emissão de Darf, entre outros. Declaração 2022 Algumas funcionalidades relativas à declaração do Imposto de Renda 2022 também estarão disponíveis para quem possui conta gov.br nos níveis ouro e prata, mas em datas posteriores, de acordo com o calendário da declaração do Importo de Renda deste ano. A partir do dia 7 de março, data em que o PGD (Programa Gerador da Declaração) e os aplicativos para dispositivos móveis estarão disponíveis, será possível importar os dados do carnê leão de apuração mensal do imposto; salvar e recuperar online a declaração; consultar a situação da declaração 2022. Já a partir do dia 15 de março, será liberada a utilização da declaração pré-preenchida. Cronograma do IR 2022 • 03/mar: habilitação dos serviços de imposto de renda com conta gov.br

• 07/mar: disponibilização dos programas (PGD e APP) e início da entrega da declaração

• 15/mar: disponibilização da declaração pré-preenchida

• 29/abr: último dia para envio da declaração

Voltar + Economia