Economia 04/03/2022 15:17 R7 Itaú vai ressarcir clientes prejudicados por pane; veja nota Reembolso se aplica a clientes com 'faturas de cartões e boletos vencidos na quinta-feira (3)' e pagos nesta sexta (4) O banco Itaú anunciou que vai ressarcir clientes que tiveram prejuízos com juros e multas em faturas de cartões e boletos não pagos durante o período de instabilidade no sistema registrado ao longo desta quinta-feira (3). O anúncio foi feito por mensagens enviadas aos clientes e confirmado ao R7. O banco garantiu que vai arcar com os juros e encargos de um dia. Veja o posicionamento do banco : "Clientes com faturas de cartões e boletos vencidos na quinta-feira (3) e pagos nesta sexta-feira (4) terão juros e encargos referentes a 1 dia de atraso inibidos ou, se cobrados, ressarcidos automaticamente em sua conta-corrente. Demais situações serão avaliadas caso a caso."

O banco garantiu ainda que "os extratos e saldos das contas-correntes de todos os seus clientes estão atualizados, com todos os valores integralmente recompostos. O acesso via canais digitais também foi normalizado". Instabilidade O problema teve início na manhã desta quinta-feira. Diante da pane, correntistas relataram sumiço de dinheiro e depósitos não esperados. Muitos usaram as redes sociais para informar dificuldades de acesso ao serviço.Nesta quinta-feira, à noite, o banco informou que "os extratos e saldos das contas-correntes de todos os seus clientes estavam atualizados" e que o problema "teve relação com um atraso no processamento de dados, o que gerou a necessidade de reprocessamento". O banco também se manifestou pelo Twitter na noite desta quinta-feira e pediu desculpas pelo ocorrido.

