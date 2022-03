Economia 08/03/2022 06:34 Gazeta Digital TODOS OS NÍVEIS: MT tem seletivos com salários de até R$ 17 mil; veja opções Foto: Reprodução Para muitos, o ano começa oficialmente esta semana, após o Carnaval. Contudo, sem as festas tradicionais devido à pandemia da covid-19, muitos já estão de olho no mercado de trabalho. Com isso, o traz uma relação de concursos e processos seletivos abertos no serviço público de Mato Grosso. Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia (CISA) ( seletivo)

Escolaridade: todas

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais (4); Cozinheiro (3); Guarda; Técnico em Enfermagem (10); Recepcionista (4); Técnico em Radiologia (1); Farmacêutico/Bioquímico (1); Assistente Social (2); Enfermeiro (1); Médico Anestesiologista (1); Médico Cirurgião Geral (1); Médico Pediatra (1); Médico Ortopedista (1); Médico Clínico Geral (1) e Nutricionista.

Salário: R$ 1.212,00 a R$ 13.935,4

Inscrições: 9 a 17 de março

Site: presencial

Taxa: não informada

Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) ( concurso)

Escolaridade: médio e superior

Cargo: Nutricionista (2); Técnico de Laboratório - área de biologia (2); Técnico em Tecnologia da Informação (2); Técnico de Laboratório - área de Informática (5); Técnico de Laboratório- área de Manutenção de Aeronaves (1); Médico - área de Psiquiatria (1); Médico- área de Medicina do Trabalho (1) e Técnico de Laboratório- área de Zootecnia (1).

Salário: R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66 ao mês, além de auxílio-alimentação de R$ 458,00.

Inscrições: até abril

Site: Instituto

Taxa: R$ 140,00 a R$ 160,00 Prefeitura de Cuiabá

Escolaridade: todas

Cargo: Instrutor de Libras (20), Intérprete de Libras (10), Técnico em Desenvolvimento Infantil Téc. em Desenvolvimento Infantil (cujo o pré-requisito para o exercício da função é nível médio em magistério e/ou formação/graduação em pedagogia) (100), Técnico em Nutrição Escolar (Merendeira) (200), Técnico em Manutenção e Infra Estrutura - Auxiliar Serviços Gerais (200), Professor Ensino Fundamental nas disciplinas de Ciências (5), História (5), Letras/Língua Portuguesa (10), Pedagogo (100) e Matemática (5), Professor com Especialização em Atendimento Educacional Especializado e/ou Educação Especial (10).

Salário: R$ 1.309,50 a R$ 3.161,93

Inscrições: até 8 de março

Site: Selecon

Taxa: R$ 35 e R$ 40

Prefeitura de Diamantino (seletivo)

Escolaridade: todas

Cargos: Agente Comunitário de Saúde; Agente de Saúde Ambiental (1); Motorista de Ambulância (1); Técnico em Laboratório (2); Fonoaudiólogo (1); Bioquímico (1); Enfermeiro; Técnico em Enfermagem; Dentista (1); Psicólogo (1); Auxiliar de Consultório Dentário; Assistente Social (1);

Agente Comunitário de Saúde (6).

Salário: R$ 1.565,24 a R$ 5.609,12

Inscrições: 11 a 21 de março

Site: Método e Soluçõe

Taxa: R$ 40,00 a R$ 80,00 Prefeitura de Itaúba (seletivo)

Escolaridade: todas

Cargos: Professor; Professor; Professor (5); Apoio ADM Educacional - TDI - CLASSE B (11); Nutricionista (1); Fisioterapeuta (1); Fonoaudiólogo (1); Químico (1); Odontólogo (1); Técnico em Radiologia (1) e Técnico em Enfermagem (2).

Salário: R$ 1.789,15 a R$ 7.843,67

Inscrições: 10 a 24 de março

Site: Método e Soluções

Taxa: R$ 50 a R$ 80 Prefeitura de Pedra Preta (seletivo)

Escolaridade: todas

Cargo: Sede do município - Agente Administrativo; Agente de Vigilância; Contínua/Merendeira; Monitor; Professor de Educação Física e Professor de Educação Infantil.

Vila Garça Branca (Zona Rural) - Agente Administrativo; Agente de Vigilância; Contínua/Merendeira; Monitor; Motorista e Professor de Educação Infantil.

Assentamento Monte Azul (Zona Rural) - Contínua/Merendeira; Monitor; Motorista e Professor de Educação Infantil.

Distrito de São José do Planalto (Zona Rural) - Agente de Vigilância; Contínua/Merendeira; Monitor; Motorista e Professor de Educação Infantil.

Vale do Prata (Zona Rural) - Contínua/Merendeira e Professor de Educação Infantil.

Assentamento 26 de Janeiro (Zona Rural) - Contínua/Merendeira; Monitor e Professor de Educação Infantil.

Secretaria de Saúde:

Posto de São José do Planalto - Agente Administrativo; Motorista e Técnico em Enfermagem.

ESF Vila Garça Branca - Agente Administrativo; Agente de Vigilância Sanitária; Auxiliar de Saúde Bucal (1); Enfermeiro; Médico de PSFs; Motorista (2); Técnico em Enfermagem e Odontólogo.

Sede - Agente Administrativo; Agente de Vigilância Sanitária; Auxiliar de Saúde Bucal e Bioquímico/Farmacêutico (4); Enfermeiro; Fisioterapeuta; Médico de PSFs; Médico de Hospital e/ou Unidade; Motorista; Técnico em Laboratório (1); Técnico em Enfermagem (2); Técnico em Radiologia; Técnico em Saúde Bucal e Odontólogo.

Secretaria de Obras, Agricultura e Meio Ambiente:

Motorista; Operador de Motoniveladora (1); Operador de Pá Carregadeira (1); Operador de PC (1); Operador de Retroescavadeira (1); Operador de Trator; Técnico em Edificações e Técnico em Topografia.

Administração Geral:

Agente Administrativo; Agente de Vigilância; Almoxarife; Auxiliar de Serviços Gerais; Assistente Social; Contínua/Merendeira; Fiscal de Tributos; Mecânico de Máquinas Pesadas; Médico Veterinário; Motorista; Nutricionista (1) e Psicólogo.

Detalhes das oportunidades

Para concorrer a uma das vagas é necessário que o candidato comprove o nível de escolaridade exigido para a função desejada, tenha idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos específicos para cada cargo, que podem ser consultados no edital.

Salário: R$ 1.212,00 a R$ 14.858,22

Inscrições: 14 a 18 de março

Site: W2 Auditoria e Consultoria.

Taxa: não informada

Prefeitura de Santa Rita do Trivelato (seletivo)

Escolaridade: todas

Cargo: Agente Administrativo; Assistente Social (1); Auxiliar de Mecânico (1); Auxiliar de Serviços Gerais (3); Borracheiro (1); Gari (1); Mecânico (1); Médico Clínico Geral; Motorista Categoria D (5); Operador de Máquinas (5); Pedreiro; Pedagogo; Recepcionista (1); Técnico em Desenvolvimento Educacional; Técnico em Enfermagem; Técnico em Radiologia; Técnico em Segurança do Trabalho (1); Zelador de Limpeza (2) e Zelador de Patrimônio (1).

Salário: R$ 1.632,27 a R$ 17.300,66

Inscrições: até 24 de março

Site: presencial

Taxa: não informada Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso (CAU/MT) ( concurso)

Escolaridade: superior e médio

Cargo: Agente de Fiscalização (1) e Assistente Administrativo (1)

Salário: R$ 2.850,09 a R$ 7.436,57

Inscrições: até 18 de março

Site: Ibrasp

Taxa: R$ 48,00 e R$ 127

Peixoto de Azevedo (seletivo)

Escolaridade: todas

Cargo: Secretaria Municipal de Educação e Cultura: Professor de I a IV - Anos Iniciais (32); Professor de Língua Portuguesa (1); Professor de Matemática (1); Professor de História; Professor de Geografia; Professor de Ciências; Professor de Educação Física; Professor de Língua Estrangeira; Professor de Ensino Infantil (7); TAE - Técnico Adm. Escolar (6); TDI - Técnico em Desenvolvimento Infantil (15); Professor Magistério (7).

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento: ASS Fiscal de Vigilância Sanitária - zona urbana (2); TS Técnico em Enfermagem - zona urbana; TS Técnico em Enfermagem - zona rural (7); TS Técnico em Laboratório de Análises Clínicas - zona urbana (3); TS Assistente Técnico Administrativo - zona urbana (2); AS Auxiliar de Consultório Odontológico Saúde Bucal - zona urbana (2); AS Auxiliar de Consultório Odontológico Saúde Bucal - zona rural (1); ES Odontólogo - zona urbana (4); ES Odontólogo - zona rural (1); ES Enfermeiro - zona urbana (2); ES Enfermeiro - zona rural (2) e ES Psicólogo - zona urbana (1).

Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania: Assistente Social - Programas (2); Psicólogo - Programas (2) e Orientador Social - Programas (1).

Salário: R$ 1.212,00 a R$ 3.865,73

Inscrições: até 18 de março

Site: Método Soluções

Taxa: R$ 30 a R$ 80

Prefeitura de Sinop (seletivo)

Escolaridade: superior

Cargo: Médico - Clínico Geral

Salário: R$ 12.488,23

Inscrições: até 9 de março

Site: Prefeitura

Taxa: não informada Prefeitura de Tesouro (seletivo)

Escolaridade: superior

Cargo: controlador interno (1); assistente social (1); psicólogo (1)

Salário: R$ 3.366 a R$ 3.800

Inscrições: até 10 de março

Site: Métodos e Soluções

Taxa: R$ 120,00

