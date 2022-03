Mais de 33 milhões de dívidas podem ser negociadas com até 99% de desconto, de acordo com a Serasa

O número de endividados voltou a crescer e atingiu 64,82 milhões, em janeiro deste ano, próximo ao do pico da pandemia registrado em abril de 2020 (65,91 milhões). A informação é do Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas, da Serasa. Por isso, a empresa anunciou o Feirão Limpa Nome emergencial. De 7 a 31 de março, mais de cem empresas parceiras vão possibilitar negociações com descontos que podem chegar a até 99% do valor total da dívida.

As ofertas — de bancos, empresas de telefonia, varejo, universidades e outros segmentos — estão disponíveis nos canais digitais da empresa, onde a negociação dos débitos pode ser realizada em até três minutos. No total, mais de 33 milhões de dívidas poderão ser negociadas, sendo que mais de 20 milhões dos débitos poderão ser negociados por até R$ 100,00 e mais de 15 milhões poderão ser quitados com apenas R$ 50,00.

De acordo com Aline Maciel, gerente do Serasa Limpa Nome, além do número de endividados que atinge no momento o volume mais próximo do registrado no auge da pandemia, o Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas no Brasil, da Serasa, revela que o valor total das dívidas alcança neste momento R$ 260,7 bilhões — R$ 2 bilhões a mais do que em abril de 2020.

“O início de 2022 se mostrou muito mais desafiador do que o esperado. Por esse motivo, anunciamos a edição emergencial do Feirão Serasa Limpa Nome, que tradicionalmente ocorre no fim do ano, como oportunidade para ajudar a minimizar o crescimento do número de dívidas e de endividados”, afirma Aline.

Na última edição do Feirão Limpa Nome, em novembro, mais de 4 milhões de brasileiros conseguiram negociar suas dívidas atrasadas.

A consulta e renegociação das dívidas do Feirão Limpa Nome podem ser feitas de forma totalmente digital por meio dos canais oficiais da Serasa:

Serviço

Site: feiraolimpanome.com.br

App Serasa no Google Play e App Store

Ligação gratuita: 0800 591 1222

WhatsApp: 11 99575-2096