Economia 11/03/2022 16:12 Agência Brasil Inflação da construção cai para 0,56% em fevereiro, diz IBGE © Arquivo/Tânia Rêgo/Agência Brasil O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) registrou inflação de 0,56% em fevereiro deste ano, ficando abaixo da taxa do mês anterior (0,72%). O indicador também ficou abaixo do observado em fevereiro de 2021 (1,33%). Os dados do Sinapi foram divulgados hoje (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo o IBGE, o indicador acumula taxa de inflação de 16,28% em 12 meses, abaixo dos 17,17% acumulados em janeiro. Com a alta de preços, o custo da construção chegou a R$ 1.533,96 por metro quadrado. Em fevereiro, os materiais tiveram inflação de 0,77% e passaram a custar R$ 922,86 por metro quadrado. A mão de obra ficou 0,23% mais cara no mês e passou a ter um custo de R$ 611,10 por metro quadrado.

