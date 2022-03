Economia 13/03/2022 09:28 Mega-Sena acumula em R$ 165 milhões; confira dezenas sorteadas Concurso 2.462 não teve vencedores na faixa principal do prêmio Agência O Globo A Caixa realizou neste sábado (12) o sorteio do concurso 2.462 da Mega-Sena, com um prêmio estimado em R$ 130,4 milhões. O montante era o sexto maior da história para concursos regulares. Sem ganhadores, o montante acumulou em prêmio estimado em R$ 165 milhões. Os números sorteados foram: 03 - 16 - 23 - 41 - 45 - 57. O sorteio aconteceu às 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, e contou com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição. O próximo concurso está previsto para quarta-feira. Ao todo, 294 apostas acertaram cinco números e vão receber R$ 39.145,65. Outras 19.576 vão ganhar R$ 839,86 por acertarem quatro dezenas. No concurso 5.801 da Quina, cujo prêmio é de R$ 5.119.290,48, os números sorteados neste sábado foram: 13 - 15 - 30 - 35 - 43. Bolão

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 100 cotas. Como participar do próximo sorteio?

O próximo concurso da Mega-Sena acontece na quarta-feira, às 20h . É possível apostar até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa do país.

