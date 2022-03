Construir está mais caro em Mato Grosso. Na comparação dos últimos 12 meses houve um aumento de 16,36% no custo médio do metro quadrado. Apesar da alta, o estado é que tem os menores custos da construção civil na região Centro-Oeste. Segundo o Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), do IBGE, em fevereiro deste ano o metro quadrado custou R$ 1.570,31. Isso representa uma alta de 0,35% em relação a janeiro.

Se for considerada a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil - antes os patrões deviam pagar 11% sobre o salário, agora pagam 3,5% de contribuição ao INSS -, o valor do metro quadrado em Mato Grosso fica em R$ 1.484,14.

O custo para construir aumentou não só em Mato Grosso, mas em todo o país desde fevereiro de 2021. No Brasil o aumento foi de 16,28%, com custo médio de R$ 1.627,80 por metro quadrado. Com a desoneração da folha, o custo médio é de R$ 1.533,96, sendo R$ 922,86 de materiais e R$ 611,10 de não de obra.