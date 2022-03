Economia 16/03/2022 06:18 R7 Com inflação alta e guerra, Copom deve subir nesta quarta-feira taxa básica de juros para 11,75% Se for confirmada, elevação será a nona consecutiva definida pelo órgão desde o início de 2021, quando a Selic estava em 2% MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL A taxa básica de juros do país, a Selic, vai voltar a subir nesta quarta-feira (16). Reunidos desde ontem, terça-feira (15), os técnicos do Copom (Comitê de Política Monetária), do Banco Central, devem elevar o percentual de 10,75% para 11,75% no fim desta tarde. A expectativa do mercado é que os integrantes do comitê indiquem ainda uma nova alta para a próxima reunião. Isso porque a inflação do país segue alta e dá sinais de que não está sofrendo o impacto dos juros altos, que deveriam tirar recursos do mercado e, assim, baixar os preços. Além dessa dificuldade interna, a invasão russa da Ucrânia vem pressionar de vez a inflação brasileira e do mundo inteiro. A guerra impacta a oferta de commodities, principalmente aquelas em que a Rússia tem peso, como petróleo, trigo, fertilizantes e minerais. Todas devem ficar mais caras no país enquanto o conflito não for resolvido. Essa é a segunda reunião do Copom em 2022. Na primeira, no início de fevereiro, a taxa subiu 1,5 ponto percentual, saltando para o maior índice em cinco anos. Foi a oitava vez consecutiva que a Selic subiu desde o início de 2021, quando estava em 2%. O boletim Focus de segunda-feira (14), no qual especialistas opinam sobre o futuro dos índices econômicos nacionais, apostou que a Selic estará em 12,75% no fim deste ano.

