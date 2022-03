Economia 22/03/2022 04:47 Mega-Sena pode pagar R$ 80 milhões nesta quarta-feira © Tânia Rêgo/Agência Brasil A Mega-Sena pode pagar R$ 80 milhões no sorteio desta quarta-feira (23/03) pelo concurso 2.465. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, que fica na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias CAIXA no Facebook e canal CAIXA no YouTube. No sorteio de sábado (19/03), duas apostas simples de seis números, uma de Uberlândia (MG) e outra de Mongaguá (SP), acertaram as seis dezenas e dividiram o prêmio de R$ 189,3 milhões. As 496 apostas que acertaram cinco números vão receber R$ 35,4 mil cada. As dezenas sorteadas foram: 02; 07; 24; 43; 52 e 56. Este foi o quinto maior prêmio da modalidade em concursos regulares, sem considerar a Mega da Virada. As grandes arrecadações dos concursos 2.461 a 2.464 contribuíram para que o concurso 2.465 também ofereça um prêmio milionário. Por se tratar de um concurso com final cinco, o prêmio de quarta-feira recebeu um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade (22% do valor da arrecadação destinado à premiação). Caso apenas um apostador leve o prêmio de R$ 80 milhões e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá R$ 400 mil de rendimento no primeiro mês. O valor também é suficiente para comprar uma frota de 262 carros elétricos ao custo de R$ 305 mil cada. A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 4,50.

As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até as 19h de dos dias dos sorteios nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA, app Loterias CAIXA ou Internet Banking CAIXA, disponível para clientes do banco. Bolão CAIXA : Para ter mais chances de ganhar na Mega-Sena, basta formar um grupo, escolher os números, marcar a quantidade de cotas e fazer a aposta em qualquer uma das 13 mil lotéricas do país. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante, que pode resgatar a sua parte do prêmio individualmente. Os bolões têm valor mínimo de R$ 10 e cada cota deve ser de pelo menos R$ 5, sendo possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 100 cotas.

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica. As Loterias da CAIXA constituem um importante instrumento para promover o desenvolvimento social do Brasil, pois direciona quase metade de toda a sua arrecadação a programas e projetos sociais nas áreas como esporte, cultura, seguridade social, saúde, segurança, entre outros. Saiba mais no site.

