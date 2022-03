Economia 24/03/2022 09:44 JBS oferece vagas de emprego em cidades do Mato Grosso As oportunidades são para as unidades em Brasnorte, Campo Verde, Confresa, Juara e Pedra Preta. A Friboi, JBS Biodiesel e a JBS Couros anunciam a abertura de 28 vagas de emprego em suas Brasnorte, Campo Verde, Confresa, Juara e Pedra Preta, em Mato Grosso. Interessados, com ou sem qualificação prévia para as posições, podem participar do processo seletivo, uma vez que as companhias oferecem capacitação técnica para cada função. Para concorrer, os candidatos devem seguir as orientações a seguir de cada planta. SERVIÇO: ● Brasnorte – Friboi: na unidade são ofertadas quatro vagas para o setor de abate (atordoador, marreteiro/peador e matambreiro). Interessados podem enviar o currículo no e-mail [email protected] informando no assunto do mesmo o título da vaga desejada. · Campo Verde – JBS Biodiesel: a planta conta com seis vagas entre as funções de analista de laboratório, analista de recursos humanos, auxiliar de cozinha, ajudante de serviços gerais e operador de máquinas e equipamentos. Os currículos podem ser encaminhados por e-mail no [email protected] ou presencialmente na unidade no endereço Rodovia MT 140, km 06 s/n - Distrito Industrial 3 saída para Nova Brasilândia · Confresa – Friboi: são ofertadas três vagas entre os cargos de médico do trabalho, enfermeiro do trabalho e mecânico de manutenção. Para se candidatar os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] . · Juara – Friboi: no município são oferecidas duas vagas para os cargos de analista de suprimentos e analista de sistema de gestão. Interessados deverão enviar o currículo no Whatsapp do RH de Juara no número (66) 3556-9552. ● Pedra Preta – JBS Couros: a unidade tem 10 oportunidades abertas para ajudante de produção, além de outras três voltadas para as funções de operador de pá carregadeira, torneiro mecânico e eletricista de manutenção. Interessados devem deixar seu currículo na portaria da empresa (localizada na Rodovia BR-364, Km 172 – Zona Rural – Pedra Preta) ou enviar e-mail para [email protected] .

Voltar + Economia