Economia 25/03/2022 14:16 Agência Brasil Confiança do consumidor recua 3,1 pontos em março © Rovena Rosa/Arquivo Agência Brasil O Índice de Confiança do Consumidor (ICC), medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), caiu 3,1 pontos de fevereiro para março deste ano. Com isso, o indicador chegou a 74,8 pontos, em uma escala de 0 a 200. O Índice de Situação Atual (ISA), que mede a confiança no presente, recuou 2,6 pontos e atingiu 65,3, o menor nível desde abril de 2021 (64,5 pontos). O Índice de Expectativas (IE), que avalia a percepção dos consumidores sobre o futuro, teve queda de 3,2 pontos e passou para 82,5, retornando ao patamar próximo ao observado em outubro de 2021 (82,4 pontos).

