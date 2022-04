Economia 05/04/2022 09:29 G1MT Apostador de Várzea Grande (MT) leva R$ 1,8 milhão em prêmio da Lotomania O vencedor, que acertou as 20 dezenas sorteadas, fez uma aposta simples, com 50 números. O valor total do prêmio será R$1.864.385,80. Foto: Stephanie Fonseca/G1 Uma aposta feita em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá, ganhou sozinha o prêmio principal da Lotomania, da loteria da Caixa Econômica Federal, nessa segunda-feira (4) e vai levar R$ 1,8 milhão. De acordo com as informações divulgadas pela Caixa, a aposta foi feita em uma lotérica na Avenida Presidente Arthur Bernardes, no Jardim Aeroporto. O vencedor, que acertou as 20 dezenas sorteadas, fez uma aposta simples, com 50 números. O valor total do prêmio será R$1.864.385,80. Além desta aposta, um outro morador de Várzea Grande e outras duas pessoas ganharam o prêmio por não acertar nenhum número. O apostador também comprou na mesma lotérica e apostou 50 números. O prêmio levado será R$34.178,05. O preço da aposta é único e custa apenas R$ 2,50. Os sorteios são realizados às segundas-feiras, às quartas-feiras e às sextas-feiras, às 20h. No domingo (3) quatro apostas de Mato Grosso acertaram cinco dezenas do concurso da Mega Sena. As apostam foram de Cuiabá, Tangará da Serra, Jaciara e São Pedro da Cipa. Cada um deles recebeu R$ 34,3 mil.

