Economia 05/04/2022 15:15 Folha Max Aneel suspende reajuste da energia elétrica até fim do mês A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu, por unanimidade, acatar um pedido feito pela Energisa em Mato Grosso para prorrogar, até o final do mês, as tarifas cobradas pela concessionária no estado. O anúncio foi feito durante a reunião da diretoria da autarquia, realizada na manhã desta terça-feira (5). O último reajuste tarifário anual foi definido em 22 de abril de 2021, oportunidade em que a mesma foi majorada em 8,9% pela Aneel. As tarifas deveriam ser reajustadas na próxima sexta-feira (8), mas a pedido da própria concessionária, foi adiado. A Energisa propôs, entre outras demandas, a prorrogação destes valores até o dia 30 de abril. O relator do processo de reajuste na Aneel, o diretor da agência, Sandoval Feitosa, entendeu em seu voto que a majoração das tarifas deve ser suspensa até que as medidas relacionadas a discussão do processo tarifário estejam aptas a serem aplicadas. Os outros diretores acompanharam o voto do relator e suspenderam o reajuste até o final do mês, emitindo uma resolução homologatória e prorrogando as tarifas vigentes de energia elétrica em Mato Grosso.

