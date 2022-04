Economia 06/04/2022 18:35 Estadão Conteúdo Nissan anuncia investimento de R$ 1,3 bilhão para modernizar fábrica no Brasil A Nissan vai investir até R$ 1,3 bilhão (aproximadamente US$ 250 milhões) na fábrica de Resende (RJ) entre 2022 e 2025. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 6, durante evento do lançamento da nova picape Frontier, na Argentina, onde é produzida. O dinheiro será gasto na modernização da fábrica, na ampliação da capacidade produtiva e em novos modelos. Hoje, a unidade produz apenas compacto Kicks. O valor do novo investimento é similar ao anterior, de R$ 1,1 bilhão, anunciado no ano passado para ser aplicado naquele ano e neste. Na época do anúncio, em março de 2021, a companhia decidiu por um programa de curto prazo e disse que continuaria negociando com a matriz aportes para os anos seguintes. O então presidente da companhia, Ricardo Gondo, também disse na ocasião que um novo ciclo de investimentos dependeria da melhoria da competitividade do País. Fatores como a alta e complexa carga tributária, custos logísticos, de fabricação e trabalhista colocavam o Brasil na linha de espera de novos aportes. “Dentro do contexto global, essas questões comprometem a viabilização e a competitividade para se fabricar no Brasil”, afirmou. Segundo turno

A fábrica também voltou nesta quarta a operar em dois turnos. Para a volta da nova equipe foram contratados, a partir de outubro, 578 funcionários. Com a medida, a empresa vai ampliar a produção do utilitário-esportivo Kicks em 60%, para 400 unidades ao dia. Quando o segundo turno foi suspenso, em junho de 2020, foram demitidos 398 funcionários. Hoje a montadora emprega 1,95 mil trabalhadores. Somando os terceirizados, 2,5 mil pessoas trabalham no complexo de Resende.

