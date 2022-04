Economia 10/04/2022 09:48 Gazeta Digital Metade dos consumidores de MT optam pela gasolina A relação entre o consumo de etanol e gasolina, que já foi de 65 a 35%, respectivamente, em 2021, alcançou a equiparação com valores atuais FOTO - Marcelo Camargo/Agência Brasil De acordo com dados do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de Mato Grosso (Sindipetróleo), nos primeiros meses de 2022 o volume de etanol derivado da cana ou do milho comercializado entre os mato-grossenses ficou em 111,1 milhões de litros. Já o relacionado à gasolina, o volume relacionado foi de 112 milhões de litros. Com isso, o cenário mostra que algo em torno de 50% dos motoristas estão optando por abastecer com gasolina. Em 2021, no mesmo período, o volume de etanol foi de 150,1 milhões de litros e o de gasolina ficou em 84,2 milhões de litros. De acordo com o Sindipetróleo, no ano passado 65% dos que abasteciam carros flex escolhiam etanol, enquanto 35% preferiam gasolina, cenário modificado na atualidade. Para o sindicato, a mudança de comportamento não parece ser algo passageiro. O preço do etanol continua acompanhando as altas da gasolina, reajustes que são realizados primeiro pelas usinas ou distribuidoras e repassados pelos postos. LEI SEM EFEITO PRÁTICO A lei que autoriza os postos de combustível a comprarem etanol hidratado diretamente dos produtores ou importadores, desobrigando-os de recorrerem à intermediação de distribuidoras, foi sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, em janeiro. A expectativa era de que o etanol concorresse diretamente com a gasolina, puxando o preço de ambos para baixo. A liberdade de comercialização consta da Lei nº 14.292 e já está em vigor desde o início de fevereiro. Até o momento, nada mudou e os dois combustíveis seguem relacionados. MÉDIA DE PREÇOS Segundo o site da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, a média atual de preço da gasolina em Cuiabá é R$ 6,90, enquanto no interior o maior registro médio é em Alta Floresta, onde a média é de R$ 7,73, sendo que alguns postos na cidade chegam a vender o produto a R$ 7,85. Já o etanol hidratado, tem valor referência de R$ 4,85 na capital, sendo que em Alta Floresta é comercializado a até R$ 5,45, com média local estipulara em R$ 5,40.

Voltar + Economia