Economia 12/04/2022 06:16 DO UOL - SÃO PAULO RANKING DA FORBES: Com US$ 6,8 bi, Lúcia Maggi é a mulher mais rica do Brasil Ela é cofundadora e membro do conselho de administração da empresas de commodities Amaggi O ranking das pessoas mais ricas do mundo, divulgado na terça-feira (5) pela revista Forbes, traz a filantropa e empresária Lúcia Borges Maggi, 89, como a dona da maior fortuna feminina do Brasil e a 350ª pessoa mais rica do mundo. Cofundadora e membro do conselho de administração da empresas de commodities Amaggi, ela tem fortuna estimada em US$ 6,9 bilhões. Lúcia é mãe do ex-governador de Mato Grosso e ex-ministro da Agricultura, Blairo Maggi (PP). Na lista global, a francesa Françoise Bettencourt Meyers, 68, herdeira da L'Oréal, lidera com fortuna acumulada de US$ 74,8 bilhões. Ela é considerada a 14ª pessoa mais rica do planeta. Elon Musk e Jeff Bezos estão no topo do ranking. Veja abaixo as oito mulheres brasileiras no ranking, além das 10 executivas mais ricas do mundo em 2022: As mais ricas do Brasil Lucia Borges Maggi, 89. Posição no ranking de pessoas mais ricas no mundo: 350º Posição no ranking de mulheres mais ricas do Brasil: 1º Fortuna estimada (dólares): 6,9 bilhões Empresa: Amaggi Maria Helena Moraes Scripilliti, 91 Posição no ranking de pessoas mais ricas no mundo: 709º Posição no ranking de mulheres mais ricas do Brasil: 2º Fortuna estimada (dólares): 4,1 bilhões Empresa: Grupo Votorantim Dulce Pugliese de Godoy Bueno, 74 Posição no ranking de pessoas mais ricas no mundo: 1729º Posição no ranking de mulheres mais ricas do Brasil: 3º Fortuna estimada (dólares): 1,7 bilhão Empresa: Amil Ana Lucia de Mattos Barretto Villela, 48 Posição no ranking de pessoas mais ricas no mundo: 1818º Posição no ranking de mulheres mais ricas do Brasil: 4º Fortuna estimada (dólares): 1,6 bilhão Empresa: Itaú Luiza Helena Trajano, 70 Posição no ranking de pessoas mais ricas no mundo: 2076º Posição no ranking de mulheres mais ricas do Brasil: 5º Fortuna estimada (dólares): 1,4 bilhão Empresa: Magazine Luiza Neide Helena de Moraes, 67 Posição no ranking de pessoas mais ricas no mundo: 2190º Posição no ranking de mulheres mais ricas do Brasil: 6º Fortuna estimada (dólares): 1,3 bilhão Empresa: Grupo Votorantim Anne Marie Werninghaus, 36 Posição no ranking de pessoas mais ricas no mundo: 2524º Posição no ranking de mulheres mais ricas do Brasil: 7º Fortuna estimada (dólares): 1,1 bilhão Empresa: WEG Vera Rechulski Santo Domingo, 73 Posição no ranking de pessoas mais ricas no mundo: 2578º Posição no ranking de mulheres mais ricas do Brasil: 8º Fortuna estimada (dólares): 1 bilhão Empresa: Grupo Santo Domingo Leia mais AQUI.

