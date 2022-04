Economia 14/04/2022 11:48 Apostadores de MT acertam 5 números na Mega e levam R$ 52 mil Ganhadores são do interior do estado; ninguém acertou os 6 números e sorteio acumulou para R$ 70 milhões Duas apostas de Mato Grosso acertaram 5 números na Mega-Sena e ganharam R$ 52.849,61 cada um, no sorteio realizado na noite de quarta-feira (13). As dezenas milionárias sorteadas foram 08 - 23 - 29 - 30 - 36 - 55. No entanto, ninguém acertou os 6 números, que tinha como prêmio a bolada de R$ 57.457.043,27. Os ganhadores que acertaram na trave as 5 dezenas são de Guiratinga e de Lucas do Rio Verde. Os jogadores fizeram uma aposta simples no valor de R$ 4,50. O próximo concurso da Mega será sorteado no sábado (16). O prêmio está acumulado em R$ 70 milhões.

