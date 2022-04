Economia 17/04/2022 09:10 Folha Max Três apostas de MT "batem na trave" e levam mais de R$ 63 mil Foto: Reprodução Três mato-grossenses quase ficaram milionários na noite deste sábado no sorteio da Mega Sena. Eles acertaram 5 números e vão levar, cada um, a quantia de R$ 21.613,45. As apostas que "bateram na trave" foram realizadas em Cuiabá - Mega Lotérica -, Rondonópolis - MegaSorte - e Sinop - Casa Lotérica Sinop 8 da Sorte. De acordo com a Caixa Econômica Federal, foram apostas simples, que custaram apenas R$ 4,50. Os números sorteados foram: 05 - 13 - 18 - 23 - 35 - 36. Uma aposta de Guarulhos (SP) acertou os seis números e vai levar para casa a "bagatela" de R$ 66.733.761,74. Além dos mato-grossenses, outras 230 apostas acertaram 5 números e vão faturar mais de R$ 21 mil. Por fim, com 4 acertos, 14.583 apostas ganhadoras levam a quantia de R$ 493,32.

