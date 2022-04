Economia 18/04/2022 11:05 Prefeitura de Alta Floresta prorroga prazo de pagamento do IPTU 2022 A prefeitura prorrogou até o próximo dia 29 de abril o vencimento do pagamento das parcelas do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU exercício 2022. O decreto de nº 084/2022, assinado no último dia 12, prorroga o prazo para o pagamento do IPTU e Taxa de Coleta de Lixo. A prorrogação se aplica a Cota Única e a Primeira Parcela, que tinha o vencimento em 15/04/2022 - ficando prorrogado para o dia 29/04/2022. As demais parcelas permanecem com seus vencimentos inalterados.

