Economia 24/04/2022 10:27 Gazeta Digital Apostador de Cuiabá ganha R$ 92 mil na Mega-Sena Vários apostadores de Mato Grosso tiveram a sorte de ganhar prêmios na loteria. Um jogo feito em Cuiabá ganhou, sozinho, R$ 92 mil na Mega-Sena. Também houve vencedores na Quina, Lotofácil e Dupla Sena. Todos os sorteios foram realizados na noite de sábado (23), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Um cuiabano acertou 5 dos 6 números da Mega-Sena e ganhou sozinho R$92.717,92. Além dele, outros 45 mato-grossenses fizeram menos acertos e vão receber prêmios de R$ 1.507,69. No concurso 2474 foram sorteados os números 22,30,38,39,49 e 56, mas ninguém escolheu todos eles e o prêmio principal acumulou em R$ 36 milhões para o próximo sorteio, no dia 26.

7 jogadores do estado fizeram acertos na Lotofácil e cada um vai receber R$1.493,65. O concurso 2503 selecionou as bolas 01,02,03,04,06, 07,09,10,11,12,13,18,19,20 e 22.

Também houve ganhadores na Quina. Aposta feita via internet, em Cuiabá, ganhou R$4.528,96. Jogo feito na Lotérica Primavera, em Primavera do Leste vai receber R$2.264,48, mesmo valor destinado à uma aposta feita na Lotérica Sorte Sua, em Rondonópolis. No concurso 5835 foram selecionados 01,03,10,21 e 35.

Uma aposta feita em Cotriguaçu ganhou R$5.379,70 na Dupla Sena. O primeiro sorteio selecionou os números 07,10,16,23,29 e 48. Já a segunda tiragem foi 11,16,18,22,42, e 49 no concurso 2357.

