Economia 27/04/2022 15:48 Gazeta Digital Apostas de MT ganham R$ 56 mil na Mega e R$ 25 mil na Quina A sorte ronda os mato-grossenses. Na noite de terça-feira (26) prêmios da Mega-Sena, Lotofácil e Quina saíram para aposta do estado. Um dos jogadores ganhou sozinho R$ 56 mil. Os sorteios foram realizados no Espaço Caixa, em São Paulo. Um aposta simples feita na Filão Loterias, em Colíder, ganhou R$ R$56.378,81 na Mega-Sena. Além do sortudo, outros 57 mato-grossenses ganharam valores entre R$1.160,38 e R$17.405,70. O concurso 2475 sorteou os números 01,40,44,45,58 e 60. O próximo ocorre no dia 28 de abril, com prêmio estimado em R$ 40 milhões.

Um bolão feito em Campo Novo do Parecis, na Lotérica Boa Sorte, ganhou R$25.093,10 na Quina. O valor será dividido entre 10 membros do grupo. Os números selecionados no concurso 5837 foram 12,31,72,74 e 80. Outros 5 apostadores fizeram acertos na Lotofácil e cada um vai receber R$1.515,59. O prêmios saíram para Sinop, Araputanga, Alta Floresta e Cuiabá.

Os números do concurso 2505 foram 01,02,03,04,06,08,09,10,17,18,19,21,23,24 e 25. Um apostador do Rio de Janeiro levou a bolada de R$ 1.380.583,92 pelos 15 acertos.

